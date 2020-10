Vanaf 14.10 uur jaagt Hamilton op evenaring record Schumacher

Max Verstappen zal zondag bij de Grand Prix van de Eifel in Duitsland starten vanaf een derde plek.

De Nederlander was tijdens de kwalificatie op de Nürburgring in de eerste sessie de snelste, zette in de tweede sessie de tweede tijd neer, maar moest in de beslissende derde sessie op het laatste moment Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (eerste) voor laten gaan.

Lees verder...