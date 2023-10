SCHC en Den Bosch delen de punten in wedstrijd vol internationals

SCHC en Den Bosch hebben in de hockeytopper tussen de nummers 1 en 2 van de reguliere competitie van vorig seizoen gelijkgespeeld. De ploegen waren aan elkaar gewaagd in Bilthoven, waar de wedstrijd in 1-1 eindigde.

De doelpunten vielen vanaf het derde kwart. Frédérique Matla gleed uit bij het inslaan van de strafcorner en miste zo een belangrijke kans om op voorsprong te komen. De enige eerdere strafcorner van de wedstrijd was ook al gemist.

SCHC drong vervolgens de cirkel binnen van keeper Josine Koning, waar Mette Winter een prachtige voorzet binnentikte, onhoudbaar voor Koning.