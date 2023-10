Nederland sluit EK honkbal af met zwaar bevochten bronzen plak

De Nederlandse honkballers hebben het Europees kampioenschap in Tsjechië afgesloten met de derde plaats. De Oranjeploeg klopte Duitsland in de troostfinale in Brno na verlenging: 5-4.

Nederland, dat donderdag een zeker lijkende finaleplek verspeelde tegen Spanje (6-1 werd 6-7), boog onder meer door homeruns van Jurickson Profar en Dashenko Ricardo een achterstand om (3-1).

Duitsland kwam langszij, dwong een verlenging af en kwam op 4-3. Met een homerun, en met Jonathan Schoop op de honken, wendde Ricardo de nederlaag af.

Finale

Later vandaag strijden Groot-Brittannië en Spanje om de Europese titel. Slechts drie van de 37 voorgaande EK-finales werden gespeeld zonder Italië (tienmaal goud) of Nederland (24 titels).