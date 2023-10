Helmond wint van VVV en maakt Roda JC periodekampioen

Zonder zelf in actie te komen heeft Roda JC zondag beslag gelegd op de eerste periodetitel van het nieuwe seizoen in de eerste divisie. VVV Venlo kreeg zondag in eigen huis met liefst 4-0 klop van Helmond Sport. Roda is daardoor met nog één wedstrijd in de eerste periode niet meer te achterhalen.

Roda, dat nooit eerder in de historie van de club een periodetitel won, had zelf vrijdag met 0-0 gelijkgespeeld tegen De Graafschap. VVV zou bij winst op twee punten van de koploper komen, maar werd overklast door Helmond Sport.

Giannis Botos maakte al snel de 0-1. Na rust voerden Hakon Lorentzen, Joeri Schroijen en Martijn Kaars de score op. Door de nederlaag blijft VVV vierde op de ranglijst, ADO en Emmen behouden een punt voorsprong. Koploper Roda heeft zelfs vijf punten meer.