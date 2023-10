Turnmannen vieren feestje in Antwerpen: olympisch ticket is binnen

De Nederlandse turnmannen hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Antwerpen verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in 2024. De Oranjeploeg eindigde als elfde in de eindstand van het landenklassement en behoorde daarmee tot de vereiste toptwaalf. Casimir Schmidt, Loran de Munck, Bart Deurloo, Jordi Hagenaar en Jermain Grünberg kwamen zaterdag al in actie en moesten vervolgens afwachten of hun score voldoende zou zijn. Nederland stond toen na vier van de zes subdivisies op de achtste plaats. Op zondag zakte Nederland aan het einde van de ochtend naar de tiende plek in het klassement door goede optredens van Canada en Zwitserland, waardoor de spanning toenam voor de Oranjeturners. In de laatste subdivisie kwam vervolgens alleen Italië nog langszij, waardoor de Oranjebrigade zijn feestje kon gaan vieren.

Puntentelling De balans bij de WK turnen wordt bij de mannen opgemaakt op basis van de resultaten bij zes onderdelen: brug met gelijke leggers, sprong, vloer, paardvoltige, ringen en rekstok. Per onderdeel komen er vier turners per land in actie, waarbij het resultaat van de drie beste turners telt. Op basis daarvan wordt de ranglijst opgemaakt.

Het is voor de tweede keer dat de Nederlandse mannen met een volledig team naar de Olympische Spelen gaan. De eerste keer was tijdens de Spelen in Rio de Janeiro. De kwalificatie van de turnmannen als team betekent voor een aantal atleten een grote opluchting, aangezien het voor een aantal atleten hoogstwaarschijnlijk heel lastig was geworden om zich individueel voor de Spelen te plaatsen. Schmidt ook in meerkampfinale, Deurloo reserve Schmidt plaatste zich met 81,831 punten als 21ste voor de meerkampfinale met de 24 beste allrounders. Deurloo is reserve voor de finale op rek, De Munck is de tweede reserve op voltige. Japan was tijdens de kwalificaties de beste ploeg met 258,228 punten. De turners van de Verenigde Staten eindigden met 254,628 op plek twee, gevolgd door Groot-Brittannië (254,193).