Vitesse scoort weer eens en wint opnieuw Gelderse derby in Nijmegen

Na vier wedstrijden zonder doelpunt, was het tegen NEC eindelijk weer eens raak voor Vitesse. En snel ook. In de zesde minuut kopte Vitesse-aanvoerder Marco van Ginkel uit een voorzet van Kacper Kozlowksi de bal tegen de touwen.

Vitesse heeft voor de derde keer op rij de Gelderse derby in Nijmegen gewonnen. Lange tijd stond het 1-1 tussen NEC en Vitesse, maar in de slotminuten maakten de Arnhemmers nog twee doelpunten: 1-3.

Vervolgens was de 2-1 voor NEC dichterbij dan een nieuwe voorsprong voor de bezoekers uit Arnhem. De Nijmegenaren kregen kansen, maar slaagden er niet in een tweede doelpunt te maken, omdat eerst een bal rakelings voorlangs hobbelde en vervolgens Rober González zijn snoeiharde inzet sierlijk gekeerd zag worden door Room.

Vitesse-keeper Room had geen antwoord op een lage schuiver van de 24-jarige Deen in de verre hoek.

Vervolgens ging de thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker en was al meerdere keren dichtbij, voordat de 1-1 daadwerkelijk viel. Magnus Mattsson, de man in vorm bij de Nijmegenaren, had al een inzet over het doel zien vliegen en een schot gekeerd zien worden door Eloy Room toen hij in de 26ste minuut wel mocht juichen.

Toch dacht ook Vitesse even met een voorsprong de rust in te gaan, maar Said Hamulic, die de bal over NEC-keeper Robin Roefs heen wipte, werd teruggefloten wegens buitenspel.

Na rust was het opnieuw vooral NEC dat de aanval zocht, maar dat ging zo af en toe wel ten koste van de verdedigende taken. Maar omdat ook Vitesse niet scherp genoeg was in de afronding, hoefden de Nijmegenaren niet te vrezen.

Wedstrijd gestaakt na goal Vitesse

De wedstrijd, die vanwege de vele kansen boeiend begonnen was, leek als een nachtkaars uit te gaan. Maar Dominik Oroz zorgde in de 89ste minuut toch nog voor vreugde bij de Arnhemmers. Hij kopte een vrije trap van Mica Pinto fraai voorbij Roefs.

Niet veel later zochten de spelers de catacomben op, maar niet omdat scheidsrechter Sander van der Eijk had afgefloten. Bij het juichen van de Vitessenaren werd er namelijk een plastic bekertje op het veld gegooid.

Enkele minuten nadat het duel hervat was, gooide Million Manhoef de wedstrijd in het slot en bezorgde zijn club de broodnodige drie punten. Hij rukte onbedreigd op naar doelman Roefs en rondde feilloos af.

Vitesse rukt dankzij de zege op van plaats zestien naar de dertiende plek op de ranglijst.