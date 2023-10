Rijsbergen met twee goals belangrijk voor Twente tegen Feyenoord

FC Twente heeft in eigen huis met 3-1 gewonnen van Feyenoord, mede dankzij twee treffers van 'goudhaantje' Liz Rijsbergen. De Rotterdammers incasseren daardoor de derde nederlaag op rij en staan nu onderaan.

Het Rotterdamse vrouwenteam speelde net als de mannen met een rouwband vanwege de dodelijke schietpartijen in hun stad afgelopen donderdag.

Foutloze start Twente

Het team van Jessica Torny begon de wedstrijd zonder keeper Jacintha Weimar, die nog geschorst is vanwege een rode kaart tegen Utrecht.

De ploeg van Joran Pot is al zeventien wedstrijden op rij ongeslagen en wil dit seizoen alle prijzen pakken. Twente ging gretig van start en al na drie minuten legde Taylor Ziemer de bal in het net. Een paar minuten later reageerde Liz Rijsbergen alert op een steekpass van Ziemer en tikte de 2-0 binnen.