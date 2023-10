Tegenstanders poogden A12-blokkade te verstoren, activisten plakken vingers aan put

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion kregen vandaag bij de blokkade van de A12 in Den Haag niet alleen te maken met een waterkanon en politie-inzet, maar ook met tegendemonstranten die actievoerden. Onder meer een groep - naar verluidt Duindorpers - met de naam 'Kick out the Rebellions' had op sociale media opgeroepen tot actie tegen de klimaatactivisten. Net zoals op de 22 voorgaande dagen liepen de klimaatactivisten rond het middaguur de Utrechtsebaan op om te demonstreren tegen fossiele subsidies. Ongeveer tegelijk probeerden enkele tientallen tegenstanders de activisten te bereiken. Later verspreidde de groep zich en probeerden ze via het Haagse Bos bij de Utrechtsebaan te komen. De groep mannen die bij de activisten wilde komen, werd tegengehouden door agenten met wapenstokken en schilden. Die hielden ook met politiebussen de tegenstanders gescheiden van Extinction Rebellion, waarop ze hier en daar door de groep tegenstanders werden bekogeld met eieren. 'Geen uitgebreid verzet' Vanaf 12.30 uur haalde de politie mensen van de weg en rond 13.30 uur vroeg Extinction Rebellion deelnemers om zich niet meer sterk tegen de politie te verzetten, omdat de situatie te onveilig zou worden. Een deel van de klimaatactivisten werkte daarop mee en stapte in een bus naar het ADO-stadion, een deel is alsnog weggedragen door de politie en een kleine groep bleef achter.

Foto: 72df45e0-cdbb-3b30-bc7b-4540a2d59d49 - NOS

Rond 15.15 uur waren er nog maar enkele demonstranten over, onder wie leden van de Duitse klimaatactiegroep Letzte Generation, die gisteren ook al meedeed met de Nederlandse Extinction Rebellion-betogers. Nieuw is onder meer dat zij hun vingers door de gaten in putdeksels steken en daar vastlijmen, wat het moeilijk maakt om ze te verwijderen. Toen de meeste demonstranten al van de weg waren, zaten nog zo'n zes Duitse activisten met hun vingers in putdeksels op of bij de weg. Vier andere Letze Generation-actievoerders zaten boven de rijweg bij de signaleringsborden.