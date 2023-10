Tegenstanders bij klimaatactie A12

In Den Haag is de A12 vandaag voor de 23ste dag op rij geblokkeerd door klimaatactivisten die willen dat fossiele subsidies stoppen. Er is veel politie aanwezig, ook omdat er een tegendemonstratie plaatsvindt.

Net als gisteren zijn er honderden betogers, onder meer van Extinction Rebellion. Rond het middaguur liepen er demonstranten de Utrechtsebaan op. De politie begon daarna met het aanhouden van de actievoerders. De eerste demonstranten werden rond 12.30 uur van de weg gehaald en in bussen gezet.

Rond 13.30 uur riep Extinction Rebellion de laatste klimaatbetogers op mee te werken met de politie omdat de situatie onveilig zou worden. "We hebben een dringende oproep gedaan om zelf te vertrekken", zei een woordvoerder van XR. Na die oproep stapte een deel van de actievoerders vrijwillig in de bus.

Enkele tientallen tegenstanders van de klimaatactie hadden zich aan het begin van de middag verzameld in de buurt van de A12. De politie hield een groep mensen in de gaten die zich had verzameld ter hoogte van de Esso aan het begin van de Utrechtsebaan.

Via sociale media was onder de naam 'Kick out the Rebellions' opgeroepen tot een tegendemonstratie van mensen die "de demonstraties zat" zijn.