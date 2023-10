Beachvolleybalduo Stam/Schoon na halfjaar weer op het podium: brons in Parijs

Katja Stam en Raïsa Schoon hebben voor het eerst sinds februari, toen ze het toernooi van Doha wonnen, weer een medaille gehaald op een Elite16-toernooi. De Nederlandse beachvolleybalsters pakten het brons in Parijs, waar ze vorig jaar nog het goud grepen.

Het duo Stam/Schoon, dat vorig jaar zelfs even de wereldranglijst aanvoerde, won de strijd om brons in twee sets van het Italiaanse koppel Valentina Gottardi/Marta Menegatti: 21-17, 22-20.

Op het complex, waar in mei altijd het tennistoernooi Roland Garros wordt gespeeld, schopten Stam en Schoon het voor de derde keer dit seizoen tot de halve finales van een Elite16-toernooi. Daarin moesten ze zaterdag hun meerdere erkennen in de Brazilianen Ana Patrícia en Duda, de huidige nummers één van de wereld.

Het Nederlandse duo, dat nu de vijfde plek bezet op de wereldranglijst, had zich zondag herpakt en was te sterk voor Gottardi/Menegatti, de mondiale nummer dertien. Alleen in de tweede set hadden ze het even lastig, maar ze sloegen wel direct toe op het eerst matchpunt dat ze kregen.

WK-voorbereiding

En dus lijken Stam en Schoon weer precies op tijd in vorm voor hun grote doel van dit seizoen: de WK in Mexico die over een week van start gaan. Voor de beachvolleybalkoppels die de wereldtitel grijpen, ligt ook een olympisch ticket klaar voor de Spelen van Parijs.