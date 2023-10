Dubbele fouten breken Griekspoor op in Astana, Rus onderuit in Peking

Tallon Griekspoor is op het ATP-toernooi in het Kazachse Astana uitgeschakeld in de kwartfinales door Sebastian Korda (4-6, 6-4, 3-6). De Nederlander speelde een goede tweede set, maar maakte in de derde en beslissende set vier keer een dubbele fout, die hem uiteindelijk de winst kostte. Korda (ATP-28) staat te boek als een zeer goede speler, maar ook als iemand die regelmatig geblesseerd is. Hij haalde in januari nog de kwartfinales van de Australian Open. Griekspoor, die recentelijk met Nederland de kwartfinales van de Davis Cup haalde, was in Astana de nummer één van de plaatsingslijst.

Griekspoor kon in het begin niet op z'n opslag vertrouwen en leverde de set in na een dure misrekening. Hij stopte een rally, omdat hij meende dat de bal uit was, maar lijntechnologie liet anders zien. Korda won de eerste set met 6-4, in de tweede set was Griekspoor sterker pakte de set met dezelfde getallen. In derde en beslissende set bracht Griekspoor zichzelf in de problemen door plotseling zwak te serveren: vier dubbele fouten maakte hij. Korda profiteerde er dankbaar van en kwam met 4-2 voor te staan. Bij een stand van 5-3 speelde de Amerikaan moeiteloos de wedstrijd uit.

Ook nederlaag Rus Arantxa Rus beleeft vooralsnog geen succesvolle tour door Azië. Na haar vroege nederlaag in het Chinese Ningbo, strandde ze ook op het strek bezette toernooi in Peking in de eerste ronde. Onze landgenote moest in de Chinese hoofdstad haar meerdere erkennen in de 18-jarige Tsjechische Linda Fruhvirtová: 0-6, 3-6.

Foto: AFP