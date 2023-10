Zeker dertien doden bij brand in Spaanse nachtclub

Bij een brand in een nachtclub in de stad Murcia, in het zuidoosten van Spanje, zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen en vier gewond geraakt. De hulpdiensten sluiten niet uit dat er nog meer slachtoffers zijn. Er wordt nog naar een aantal mensen gezocht.

De brand brak rond 06.00 uur uit in nachtclub Teatre en sloeg over naar twee andere nachtclubs, Golden en Fonda, in het uitgaanscentrum Las Atalayas. Ook daar wordt naar eventuele slachtoffers gezocht.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

De burgemeester van Murcia, Jose Ballesta, heeft drie dagen van rouw afgekondigd in de stad.

De brandweer van Murcia publiceerde beelden van het blussen op X: