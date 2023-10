Explosie en geweerschoten in Ankara, vermoedelijk zelfmoordaanslag

De Turkse hoofdstad Ankara is opgeschrikt door een explosie gevolgd door geweerschoten. De minister van Binnenlandse Zaken Yerlikaya spreekt tegenover Turkse media van een aanslag door een zelfmoordterrorist.

Een voertuig zou zijn geëxplodeerd bij de poort van het ministerie van Binnenlandse Zaken, niet ver van het parlement. De aanslag is volgens de minister uitgevoerd door twee terroristen. Een van hen zou zichzelf hebben opgeblazen, de ander zou zijn "geneutraliseerd" door de beveiliging.

Minister Yerlikaya spreekt van twee gewonden. Volgens hem zijn er twee agenten lichtgewond geraakt na de explosie, mogelijk door brand in of bij het busje. Turkse media suggereren dat de twee agenten gewond zijn geraakt bij de schotenwisseling na de explosie.

De explosie was rond 09.30 uur vanochtend. Het is vandaag druk in het regeringsdistrict, omdat er in het parlement een ceremonie is in verband met het einde van het zomerreces. Daarom waren er al extra veiligheidsmaatregelen getroffen.