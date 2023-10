Volleyballers simpel langs Mexico op olympisch kwalificatietoernooi

De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste overwinning op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Xi'an te pakken. Ze versloegen Mexico redelijk eenvoudig met 3-0 (25-19, 25-19, 25-16).

Na een slordig eerste duel, dat verloren ging tegen Canada, had de ploeg van bondscoach Roberto Piazza het tegen de Mexicanen beter voor elkaar. Na vijf kwartier was de wedstrijd tegen de nummer 22 van de wereld gespeeld.

Dankzij de zege staat Oranje tweede in de poule, maar Polen of Bulgarije zal Nederland later vandaag nog gaan verdringen naar de derde plaats. Die twee landen spelen namelijk tegen elkaar. Een plek bij de beste twee is genoeg voor een direct olympisch ticket naar Parijs.

Mocht Nederland in die opzet niet slagen, dan is er nog een ontsnappingsroute om toch in Parijs te belanden. De vijf beste landen op de wereldranglijst die nog niet zeker zijn van deelname krijgen een startbewijs. Die balans wordt opgemaakt op 24 juni 2024.

Mexicanen slordig

Oranje, de mondiale nummer tien, speelde zondag verre van foutloos, maar het spel van de Mexicanen was slordiger. In de eerste set was het verschil bij 15-12 voor het eerst drie punten en Nederland stond in set twee nooit op achterstand.

In het derde bedrijf liep Oranje, dat aanvallend prima speelde, met een sterk serverende Gijs Jorna uit van 12-9 naar 16-9 en was het pleit beslecht. Nimir Abdelaziz werd met twintig punten topscorer.