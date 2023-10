Twente-talent Rijsbergen: 'Mijn stip op de horizon? Een transfer naar een droomclub'

Of ze klaar is voor een plek in het Nederlands elftal? "Daar ben ik niet zo mee bezig." Of ze uitkijkt naar een plek in de groepsfase van de Champions League? "Dat is een droom van velen." Of FC Twente vanmiddag Feyenoord, dat de eerste twee wedstrijden verloor, verslaat? "Lastig, je weet wat ze op de mat kunnen leggen."

Liz Rijsbergen duwt alle druk weg. Ze is niet zo van de grote uitspraken. Maar wat kwam ze goed uit de startblokken na haar overstap van ADO Den Haag naar FC Twente. Na vier wedstrijden staat de teller op vijf goals.

En niet de minst belangrijke. Bij haar debuut tegen Ajax in de strijd om de Supercup scoorde ze al in de eerste minuut. Tegen Telstar (7-0) kwamen er twee op haar conto. In de eerste voorronde van de Champions League Women tegen Sturm Graz (6-0) nam ze de eerste twee goals voor haar rekening. En dan schoot ze vorig jaar ook nog eens Oranje onder 20 naar de kwartfinales op het WK.

Met een contract tot 2025 op zak hoopt Rijsbergen zich bij de Tukkers verder te ontwikkelen. "Mijn stip op de horizon? Ooit een transfer naar een droomclub."