Wekdienst 1/10: Gaswinning Groningen stopt na 60 jaar • BIJ1-leden stemmen over lijst

Goedemorgen! In Groningen stopt na zestig jaar de gaswinning vanwege de aardbevingen in het gebied. En in Den Haag stemmen BIJ1-leden over de lijst en de nieuwe lijsttrekker. Eerst het weer: vandaag schijnt geregeld de zon, al trekken er ook velden met sluierbewolking over. In het uiterste noorden is de bewolking dikker en er valt daar geregeld wat lichte regen. De matige zuidwestenwind voert warme lucht aan, het wordt maximaal 21 tot 24 graden.

Foto: 987af0ed-08a2-3d2d-9a57-ae906eba33ae - weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar aan het spoor gewerkt wordt. Wat kun je vandaag verwachten? Na zestig jaar stopt de gaswinning in Groningen. Het besluit is genomen vanwege de aardbevingsrisico's en het leed dat inwoners is aangedaan. In uitzonderlijke gevallen kan de kraan echter komend jaar weer open gaan. Reden dat velen in Groningen het nog geen tijd vinden voor een feestje.

Bij een congres stemmen BIJ1-leden over de lijst en nieuwe lijsttrekker, Edson Olf.

De Nederlandse turnsters strijden bij de WK turnen in Antwerpen om een olympisch teamticket. De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs bestaat uit Sanne Wevers, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Vera van Pol.

In de Eredivisie staan vier wedstrijden op het programma: om 12.15 uur de Gelderse derby NEC - Vitesse, om 14.30 uur de duels Excelsior - Sparta en Heracles Almelo - PEC Zwolle en om 16.45 uur AZ - Fortuna Sittard. Wat heb je gemist? In Slowakije lijkt de partij van oud-premier Fico de parlementsverkiezingen te winnen. Met bijna alle stemmen geteld, gaat zijn partij aan kop met bijna 24 procent van de stemmen. Vanuit Europa wordt met zorg naar de uitslag gekeken. Fico is pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een einde wilde maken aan de militaire steun van zijn land aan Oekraïne. De liberale partij Progressief Slowakije staat nu tweede met bijna 17 procent van de stemmen. Zij willen de steun aan Oekraïne juist voortzetten, net als vrijwel alle andere partijen. Ook volgt de partij een liberale lijn als het gaat om groen beleid en lhbti-rechten. Ander nieuws uit de nacht: RKC-keeper Vaessen na botsing even knock-out: Het Eredivisieduel tussen RKC en Ajax werd gisteravond gestaakt nadat RKC-keeper Etienne Vaessen knock-out was gegaan na een botsing met Ajax-aanvaller Brian Brobbey. De doelman werd bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat waarschijnlijk niet om een probleem met zijn hart, zegt RKC. De wedstrijd werd na 85 minuten definitief gestaakt, bij een 2-3 tussenstand.

'Shutdown' Amerikaanse overheid voorlopig afgewend: Het Congres heeft een wet aangenomen die noodfinanciering regelt voor de komende 45 dagen. Daarmee is voorkomen dat de geldkraan voor grote delen van de federale overheid wordt dichtgedraaid. Eerder lag een aantal Republikeinse parlementsleden nog dwars. Ze wilden onder meer veel bezuinigen op onderwijs en bijstand. Ook eisten ze dat de VS zou stoppen met de steun aan Oekraïne.

Grote brand in schuur op Texel: De brand in de hooischuur was zo hevig dat ook de brandweer van het vasteland eraan te pas moest komen. Die kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning ernaast. De schuur is deels ingestort. En dan nog even dit: In de Rotterdamse Kunsthal heeft een van de bekendste moderne kunstenaars ter wereld vanaf dit weekend zijn grootste expositie ooit. De Chinese Ai Weiwei maakt kunst met een maatschappelijke boodschap en is daarbij niet bang openlijk kritiek te leveren op zijn vaderland, waar burgers steeds meer in de knel komen door een autocratische overheid. Bekijk beelden van de expositie:

