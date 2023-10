Grote brand in schuur op Texel, ook brandweer vasteland ingezet

In een schuur in Oosterend op Texel is een grote brand uitgebroken. Om de brand te bestrijden zijn ook brandweereenheden van het vasteland opgeroepen, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Het vuur is onder controle, maar de bluswerkzaamheden zullen nog enige tijd duren, zegt de veiligheidsregio. In de schuur ligt veel hooi opgeslagen. De brandweer trekt dat zoveel mogelijk uit elkaar om goed te kunnen blussen.

Het gebouw is deels ingestort en moet als verloren worden beschouwd, zegt de veiligheidsregio. Een deel van de schuur is door de brandweer gesloopt om goed te kunnen blussen. Tot nu toe heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aangrenzende woonhuis.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er zijn geen meldingen van gewonden.