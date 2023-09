PSG niet langs hekkensluiter, Gattuso ziet bij debuut Marseille verliezen

Paris Saint-Germain is in Ligue 1 voor de derde keer dit seizoen op een remise blijven steken. De kampioen van Frankrijk, met de van een blessure herstelde Kylian Mbappé in de gelederen, kwam bij hekkensluiter Clermont Foot zelfs niet tot scoren: 0-0.

PSG, dat eerder gelijkspeelde tegen FC Lorient en Toulouse en verloor van OGC Nice, staat één punt achter Stade Brest en twee achter koploper AS Monaco. Brest treft zondag nog nummer drie Nice, dat evenveel punten heeft als de Parijzenaren.

Debuut Gattuso

Bij Olympique Marseille, een van de opponenten van Ajax in de Europa League, zat Gennaro Gattuso voor het eerst op de bank. De bij de Zuid-Fransen debuterende trainer zag zijn ploeg met 3-2 verliezen bij AS Monaco.