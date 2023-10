SMER-partij van oud-premier Fico aan kop in verkiezingen Slowakije

Fico was al twee keer premier van Slowakije. Dat hij Rusland vooral als partner ziet, werd duidelijk toen hij in 2014 EU-sancties tegen Rusland afkeurde.

Gisteravond leek het er nog op dat PS aan het langste eind zou trekken. Volgens de eerste prognose van de Slowaakse zender RTVS had PS bijna 20 procent van de stemmen behaald. In een andere peiling, van tv-station Markiza, zou de partij 23,5 procent van de stemmen halen.

SMER had gisteravond volgens de exitpoll van de Slowaakse zender RTVS iets meer dan 19 procent van de stemmen naar zich toe weten te trekken. Volgens de exitpoll van Markiza kreeg de partij 21,5 procent.

Geen van de partijen zal een absolute winst behalen waardoor er een coalitie gevormd moet worden. De verwachting is dat de partij van Fico over rechts een coalitie zal vormen, mogelijk met extreemrechtse partijen. In hoeverre dat lukt is nog de vraag, veel is nog afhankelijk van de resultaten van kleinere partijen.