Pro-Russische oud-premier Fico wint verkiezingen Slowakije

Met vrijwel alle stemmen geteld, heeft de partij SMER van oud-premier Robert Fico de meeste stemmen gehaald bij de parlementsverkiezingen in Slowakije. De partij krijgt ruim 23 procent.

De liberale partij Progressief Slowakije (PS), die volgens twee exitpolls de winnaar zou worden, blijft steken op bijna 17 procent van de stemmen. In de peilingen gingen de partijen redelijk gelijk op met ongeveer 20 procent van de stemmen.

Vanuit Europa wordt met zorgen naar de verkiezingen in Slowakije gekeken omdat Fico met zijn partij een andere koers wil varen dan de huidige pro-westerse regering. Hij beloofde de militaire steun die Slowakije aan buurland Oekraïne levert te stoppen. Hij stelt dat niet de Russen, maar de Oekraïners de oorlog zijn begonnen.

Fico was al twee keer premier van Slowakije. Dat hij Rusland vooral als partner ziet, werd duidelijk toen hij in 2014 EU-sancties tegen Rusland afkeurde. In 2018 moest hij aftreden als premier in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak, die corruptie in verband had gebracht met de regering van Fico.

De PS-partij, van leider Michal Simecka, pleit juist voor het behoud van de sterke steun van Slowakije voor Oekraïne. Die lijn volgen vrijwel alle andere partijen die nu in het parlement zijn gekozen. De PS-partij volgt een liberale lijn als het gaat om groen beleid en lhbti-rechten.