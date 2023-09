Exitpolls Slowakije: liberale PS grootste partij, oud-premier Fico tweede

In Slowakije heeft de liberale partij Progressief Slowakije (PS) de meeste stemmen gehaald bij de parlementsverkiezingen, blijkt uit twee exitpolls. De partij SMER, van oud-premier Robert Fico, staat op de tweede plaats. In de peilingen gingen de partijen redelijk gelijk op met ongeveer 20 procent van de stemmen.

Volgens de eerste prognose van de Slowaakse zender RTVS heeft PS, van leider Michal Simecka, bijna 20 procent van de stemmen behaald. In een andere peiling, van tv-station Markiza, heeft de partij 23,5 procent van de stemmen gehaald.

SMER heeft volgens RTVS iets meer dan 19 procent van de stemmen naar zich toe weten te trekken. Volgens Markiza staat de partij op 21,5 procent.

Zorgen uit EU

Vanuit Europa wordt met zorgen naar de verkiezingen in Slowakije gekeken omdat Fico met zijn partij een andere koers wil varen dan de huidige pro-Westerse regering. Hij beloofde de steun die Slowakije aan buurland Oekraïne levert te stoppen. Hij stelt dat niet de Russen, maar de Oekraïners de oorlog zijn begonnen.

Fico was al twee keer premier van Slowakije. Dat hij Rusland vooral als partner ziet, werd duidelijk toen hij in 2014 EU-sancties tegen Rusland afkeurde.

Coalitie met kleinere partijen

Simecka, die pro-EU is, kan bij daadwerkelijke winst het initiatief nemen om een coalitie te vormen. Of dat lukt is nog maar de vraag. Dat is vooral afhankelijk van de resultaten van een aantal kleinere partijen.

De PS-partij pleit juist voor het behoud van de sterke steun van Slowakije voor Oekraïne. Ook volgt de partij een liberale lijn als het gaat om groen beleid en lhbti-rechten.