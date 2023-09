Lautaro loodst Inter langs Salernitana, ook medekoploper AC Milan wint

Inter, met Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen in de basis, boekte bij Salernitana, dat nog zonder overwinning was en dat ook bleef, zijn zesde zege: 0-4.

In de Serie A hebben de nummers één (Internazionale), twee (AC Milan) en vijf (Napoli) alle drie gewonnen. De nummers drie en vier (Juventus en Atalanta) treffen elkaar zondag in Bergamo.

AC Milan zette in het eigen San Siro nummer twaalf Lazio met 2-0 aan de kant. De zesde competitiezege van dit seizoen kwam pas na rust tot stand. In de eerste drie kwartier viel buiten een rebound op de buitenkant van de paal van Tijjani Reijnders weinig te beleven.

De formatie van coach Stefano Pioli kroop gaandeweg de tweede helft uit zijn schulp en vond na een uur het net via een inzet van Christian Pulisic. Aangever Rafael Leão verzorgde ook de assist bij de 2-0 van invaller Noah Okafor.

Lazio veertiende

Voor Lazio, een van de tegenstanders van Feyenoord in de Champions League, was het al de vierde competitienederlaag in het nog prille seizoen. De Romeinen staan met zeven punten uit zeven wedstrijden veertiende in de Serie A.

Titelverdediger Napoli maakte geen fout bij Lecce. Door twee kopballen (Leo Østigard en Victor Osimhen), een schot (Gianluca Gaetano) en een strafschop (Matteo Politano) won het met 4-0. Van het kwartet doelpuntenmakers stond alleen Østigard ook bij de aftrap al in het veld.