FC Twente wint en blijft in spoor PSV, vijfde nederlaag op rij voor Heerenveen

FC Twente heeft in De Grolsch Veste met 1-0 gewonnen van sc Heerenveen. Met een verraderlijk afstandsschot maakte Michel Vlap het winnende doelpunt.

Door de zege haakt FC Twente aan bij koploper PSV, dat eerder op de avond met 3-1 won van FC Volendam. De achterstand op de nog foutloze koploper bedraagt drie punten.

Belangrijke redding Noppert

FC Twente nam vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief tegen Heerenveen. De grootste kans in de eerste helft was voor Sem Steijn, die na een snelle uitbraak vrij voor doelman Andries Noppert kwam te staan. De Friese keeper was alert en bracht redding.

De bezoekers dachten vlak na rust op voorsprong te komen, toen Luuk Brouwers een snel genomen vrije trap van Thom Haye in het doel werkte. Maar de middenvelder had even daarvoor buitenspel gestaan en dus ging de treffer niet door.