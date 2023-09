'Shutdown' Amerikaanse overheid voorlopig afgewend

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een noodfinancieringswet voor de komende 45 dagen. De Senaat moet nog wel akkoord gaan en president Biden moet de wet nog ondertekenen, maar het is niet aannemelijk dat zij de wet zullen tegenhouden. Daarmee is een shutdown, oftewel het stilleggen van de federale regering, voorlopig voorkomen.

De deadline voor de goedkeuring van de begroting zou in de VS om middernacht verstrijken (06.00 Nederlandse tijd). Een aantal uiterst conservatieve Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden weigerde de plannen voor het nieuwe jaar goed te keuren en stuurde aan op een government shutdown om hun eisen ingewilligd te krijgen.

De parlementsleden eisten verregaande bezuinigingen op onder andere onderwijs en bijstand en het stilzetten van de steun aan Oekraïne. In de noodfinancieringswet is nieuwe steun voor Oekraïne niet opgenomen. Vrijwel alle Democraten en de meeste Republikeinen stemden voor het pakket.

Afzettingsprocedure

De noodwet was een voorstel van de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Het leek even onwaarschijnlijk dat het voorstel in stemming zou komen omdat een groep radicale Republikeinen veel druk op McCarthy uitoefende. Met het in stemming brengen van deze wet riskeert McCarthy een afzettingsprocedure tegen hem.

Een groep radicale Republikeinen weigerde begin dit jaar voor McCarthy als voorzitter van het Amerikaanse lagerhuis te stemmen, omdat hij te veel met de Democraten zou willen samenwerken. Uiteindelijk kreeg hij net genoeg steun onder de strenge voorwaarde dat als ook maar één Congreslid hem wil afzetten, er een afzettingsprocedure tegen hem wordt gestart.

"We gaan ons werk doen", zei McCarthy voorafgaand aan de stemming. "We gaan de volwassenen in de zaal zijn. En we houden de overheid open." Uiteindelijk stemden 335 leden voor en 91 tegen de tijdelijke financieringswet.

Grote gevolgen

Een shutdown komt vaker voor in de Verenigde Staten en heeft grote gevolgen. Grote delen van de federale overheid krijgen tijdens een shutdown geen geld meer, waardoor honderdduizenden overheidsmedewerkers niet doorbetaald krijgen en naar huis worden gestuurd. Openbare plekken als musea en nationale parken sluiten en wegwerkzaamheden en vliegverkeer kunnen grote vertragingen oplopen. Ook controles op voeding, waterzuivering en elektriciteitscentrales worden tijdelijk gepauzeerd.

Medewerkers van federale veiligheidsdiensten, zoals grensbewaking, het leger en de FBI worden evenmin betaald, maar moeten vaak wel doorwerken. Enkele sociale uitkeringen, zoals pensioenen en uitkeringen voor invaliden en veteranen, worden nog wel uitbetaald. Ook de post wordt nog bezorgd. Parlementsleden worden ook doorbetaald.