RKC-keeper Vaessen na botsing bij kennis: 'Lijkt niet op hartprobleem'

RKC-doelman Etienne Vaessen is zaterdagavond bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. De keeper ging in de wedstrijd tegen Ajax neer na een botsing met Brian Brobbey en werd in eerste instantie gereanimeerd. Al snel bleek dat het waarschijnlijk niet om hartproblemen ging, zo bevestigde algemeen directeur Frank van Mosselveld.

De wedstrijd werd na 85 minuten bij een 2-3 tussenstand definitief gestaakt.

"Etienne is even een tijdje knock-out geweest", zei RKC-directeur Van Mosselveld. "De medische mensen zijn meteen begonnen met reanimeren, maar het lijkt niet op een hartprobleem. Tijdens het van het veld brengen was hij alweer bij, maar hij wist niet waar hij was."