Armenië: ruim 80 procent van inwoners Nagorno-Karabach gevlucht

Nagorno-Karabach wordt internationaal niet erkend als onafhankelijke staat, maar de regio in Azerbeidzjan had wel een eigen regering en werd voornamelijk bevolkt door etnische Armeniërs. De zelfverklaarde republiek houdt per 1 januari officieel op te bestaan.

Azerbeidzjan zegt dat het de regio wil re-integreren in het land en belooft de rechten van de Armeniërs te respecteren, maar het grootste deel van de inwoners heeft daar geen vertrouwen in. Nu het grootste gedeelte van de Karabachers is weggevlucht en de zelfverklaarde republiek wordt opgeheven, is de kans klein dat zij ooit zullen terugkeren naar hun huizen.

Gearresteerde leiders

Armenië heeft het Internationaal Gerechtshof gevraagd Azerbeidzjan te dwingen zijn troepen terug te trekken uit het gebied en om geen straffen op te leggen aan huidige of voormalige politieke vertegenwoordigers of militair personeel van Nagorno-Karabach. Azerbeidzjan lijkt dat wel van plan te zijn.

Zo werd David Babayan, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Nagorno-Karabach en huidig adviseur van de Karabachse president, gisteren gearresteerd. Eerder had hij op sociale media geschreven dat hij op de zwarte lijst stond en dat hij zich wilde aangeven.

Babayan is niet de eerste politieke leider die is gearresteerd. Ruben Vardanyan, voormalig leider in Nagorno-Karabach, werd eerder deze week al aangehouden bij de grens toen hij naar Armenië probeerde te vluchten. Ook twee andere functionarissen zijn gearresteerd.