Van afstand ziet Medunjanin hoe zijn Bosnië eindelijk zijn Nederland treft

Haris Medunjanin in actie voor FC Cincinnati - Pro Shots

Hij had het er vrijdag nog over met teamgenoot Maikel van der Werff op de training bij het FC Cincinnati van trainer Jaap Stam. "Het was jaren mijn droom een keer tegen Nederland te spelen", zegt de 35-jarige Haris Medunjanin via de telefoon vanuit de Verenigde Staten. "En nu speelt Bosnië twee keer tegen Nederland, maar ben ik gestopt. Heel jammer." Toen Medunjanin zeven jaar was, vluchtte hij met zijn moeder en zus voor de oorlog in Bosnië. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in Nederland. Alkmaar werd zijn stad, AZ zijn club. Zijn voetbaltalent bracht Medunjanin uiteindelijk ook weer terug naar zijn geboorteland. Groot toernooi Na twee Europese titels met Jong Oranje koos de begenadigde linkspoot in 2009 voor een loopbaan als international van Bosnië en Herzegovina. Daar kreeg hij geen spijt van. De plaatsing voor het WK van 2014 was een hoogtepunt voor Medunjanin, het team en het land. Het werd het eerste grote toernooi van Bosnië. En vooralsnog ook het laatste.

Haris Medunjanin met Lionel Messi op het WK van 2014 - Pro Shots

De opvolgers van de gouden Bosnische generatie staan niet klaar. De 30-jarige Miralem Pjanic en de 34-jarige Edin Dzeko moeten het nog steeds doen. Van het WK-team zijn onder anderen Emir Spahic, Vedad Ibisevic, Zvjezdan Misimovic en Senad Lulic er niet meer bij en Medunjanin zette in maart 2018 na zijn zestigste interland een punt achter zijn interlandloopbaan. Afgelopen vrijdag deed de Bosnische bondscoach Dusan Bajevic in de halve finales van de play-offs tegen Noord-Ierland, mede door blessures, een beroep op spelers als Branimir Cipetic (25 jaar, Siroki Brijeg), Anel Ahmedhodzic (21 jaar, Malmö), Sinisa Sanicanin (25 jaar, Vojvodina) en Amir Hadziahmetovic (23 jaar, Konyaspor). Ook Medunjanin kende ze niet allemaal. "Die vier bevielen me wel", zegt Medunjanin. "Er is kwaliteit, er is hoop. Maar het was lastig. In de tweede helft zakten we weg. Sommige jongens kunnen mee, anderen zijn misschien niet goed genoeg of hebben tijd nodig. In Bosnië hebben mensen die tijd niet. Nu is alles slecht en is niemand goed. De moraal is laag. Ze moeten zich herpakken." Stad van de liefde Het voetbal bracht Medunjanin terug naar Bosnië en naar plekken als Barcelona, Madrid en Rio de Janeiro. En naar Tel Aviv, voor hem om meerdere redenen een bijzondere plek. In maart 2016 stond Johan Cruijff daar opeens voor zijn neus op het trainingscomplex van Maccabi, waar Peter Bosz toen trainer was en Jordi Cruijff technisch directeur.

Haris Medunjanin en Johan Cruijff in maart 2016 - Haris Medunjanin

"Dat de legende Cruijff daar was, was zo mooi", zegt Medunjanin. "Ik zei tegen mijn teamgenoten: 'Vandaag even serieus, geen domme dingen doen. Deze man heeft het totaalvoetbal uitgevonden.' Hij kwam ook bij een wedstrijd kijken. Bosz zei na afloop tegen me: 'Hij vond je goed spelen.' Je zag wel dat Cruijff ziek was. Een paar weken later is hij overleden." Tel Aviv is voor Medunjanin vooral ook de stad waar hij zijn grote liefde Moran Rahimi leerde kennen, sinds vorig jaar zijn vrouw. Op 15 augustus van dit jaar beviel de Israëlische Rahimi in die stad van hun eerste kind. "Hij heet Benjamin", zegt de kersverse vader vol trots. "Benjamin Medunjanin." Coronaregels Door de strenge coronaregels in Israël was het bijwonen van de bevalling niet mogelijk. "Ik kon niet zomaar een maand vrij nemen van voetbal", zegt Medunjanin. "Ik mocht ook niet mee naar het ziekenhuis. Maar toen mijn vrouw en kind naar huis mochten, ben ik er direct naartoe gevlogen en heb ik vijf, zes dagen met hen kunnen zijn." Terug in de Verenigde Staten pakte Medunjanin de draad weer op bij FC Cincinnati en hield hij online dagelijks contact met zijn gezin. Kijk op de tweet hieronder voor een prachtgoal van Medunjanin voor FC Cincinnati bij New York Red Bulls in september.

In zijn eentje thuis op de bank zag hij op televisie Bosnië na het nemen van strafschoppen verliezen van Noord-Ierland en daardoor kwalificatie voor het EK mislopen. Waar de Bosniërs geduld moeten hebben, herrees Oranje wel uit de as en komt het eerste eindtoernooi sinds het WK van 2014 eraan. Medunjanin volgt ook Oranje op de voet en genoot van de ontwikkeling in de afgelopen twee jaar. In 2014 ging NOS-verslaggever Vlado Veljanoski met Medunjanin naar Sarajevo. Kijk hieronder naar de reportage.

2014: Medunjanin beleeft Bosnische droom - NOS

"Ik ben fan van Frenkie de Jong", zegt Medunjanin. "Hij passeert zo makkelijk en lijdt bijna geen balverlies. Als Frank de Boer het goed neerzet, groeit er iets moois. Teun Koopmeiners speelde goed tegen Mexico. Natuurlijk maakte hij wat foutjes, maar het gaat mij erom dat hij de bal wil hebben, ook na een paar mislukte passes. Hij ging niet schuilen." Als het even meezit, of eigenlijk tegenzit voor FC Cincinnati, ziet Medunjanin de tweede wedstrijd tussen Bosnië en Nederland halverwege november met Benjamin op schoot. Bij het missen van de play-offs is het seizoen voor FC Cincinnati al klaar en vliegt Medunjanin zo snel mogelijk terug naar Israël om zijn zoon in zijn armen te sluiten.