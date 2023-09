Turners in wachtkamer voor olympisch ticket na optreden op WK: 'Nog even bibberen'

Turners Casimir Schmidt, Loran de Munck, Bart Deurloo, Jordi Hagenaar en Jermain Grünberg gaan een zenuwslopende nacht, ochtend en middag tegemoet.

De Nederlanders zijn al in actie gekomen bij de WK in Antwerpen en moeten nu afwachten of hun teamtotaal van 246,028 punten voldoende is om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Een plek bij de beste twaalf op het WK levert een olympisch teamticket op. De Nederlandse ploeg staat nu achtste, maar er moeten morgen nog 12 van de in totaal 36 landen in actie komen.

"We gaan nog even moeten bibberen. Het gaat heel, heel spannend worden. Maar ze hebben het heel goed gedaan vandaag", zei bondscoach Dirk van Meldert achteraf.

Uitslag zondag rond 14.00 uur

De turners weten pas zondagmiddag rond 14.00 uur wat hun prestaties waard zijn. Onder meer Frankrijk, Colombia, Zuid-Korea, Hongarije, Zwitserland en Europees kampioen Italië komen nog in actie.