Bayern München en Leipzig spelen gelijk in boeiend voetbalgevecht

In Duitsland is de topper tussen RB Leipzig en Bayern München geëindigd in 2-2. Leipzig zal daar het meeste van balen, want de thuisclub leidde bij rust met 2-0.

De eerste kans in de wedstrijd was voor Bayern, Jamal Musiala faalde oog in oog met keeper Janis Blaswich. Maar daarna vocht Leipzig zich in de wedstrijd. Xaver Schlager stuurde Loïs Openda diep en diens inzet vloog via Kim Min-jae langs doelman Sven Ulreich.

Even later zat de keeper er bij een hoekschop helemaal naast. Openda legde de bal terug en Castello Lukeba schoot raak.

Bayern komt terug in de wedstrijd

Na de rust kwam Bayern München ietwat gelukkig op 1-2. Leroy Sané schoot een vrije trap tegen de arm van Benjamin Henrichs aan. Een penalty volgde en Harry Kane benutte de penalty.

Leipzig was even van de leg en Bayern kon daar van profiteren. De Duits kampioen counterde naar 2-2 via Leroy Sané. Beide ploegen speelden daarna nog vol voor de winst, maar de kansen daarop werden gemist.

Leverkusen koploper

Door het gelijkspel raakte Bayern de koppositie kwijt aan Bayer Leverkusen. De ploeg van coach Xabi Alonso won met 3-0 bij hekkensluiter FSV Mainz. Ook VfB Stuttgart, dat met 2-0 zegevierde bij FC Köln, ging Bayern voorbij.

Leverkusen, met Frimpong in de basis, had binnen twintig minuten een voorsprong te pakken door een eigen doelpunt van Sepp van den Berg.

Door een vrije trap van Grimaldo en een schot van Hofmann liep het na rust uit naar 3-0. Ook met invaller El Ghazi in de ploeg kon Mainz niets forceren. Met zestien punten uit zes wedstrijden beleeft de nummer vijf van het voorbije seizoen z'n beste competitiestart ooit.