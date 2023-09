Almere City boekt eerste eredivisiezege ooit en duwt FC Utrecht verder in problemen

Almere City heeft de eerste eredivisie-overwinning in de clubgeschiedenis geboekt. De ploeg van Alex Pastoor won zaterdagavond met 0-2 bij het kwakkelende FC Utrecht, door doelpunten van Thomas Robinet en Rajiv van La Parra.

Almere City was vooral vanaf de linkerflank fanatiek. Soms ook iets té fanatiek, bleek bijvoorbeeld toen Yann Kitala, die al geel op zak had, een countermogelijkheid voorkwam door Victor Jensen te vloeren. Was een tweede kaart hier niet op zijn plaats, vroegen de Utrechters zich af.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf oordeelde van niet. Groot was dan ook de onvrede toen invaller Hugo Novoa enkele minuten later wél zijn tweede gele kaart getoond kreeg. De beslissing van de arbiter ging gepaard met een striemend fluitconcert, terwijl trainer Jans zijn spelers langs de zijkant tot rust probeerde te manen.

FC Utrecht leek aangeslagen en in de tweede helft was het wachten op een onvermijdelijk doelpunt van de bezoekers. Dat kwam in de tachtigste minuut van het hoofd van Robinet. Doelman Vasilis Barkas kon weinig anders dan toekijken hoe de 27-jarige Fransman de bal tegendraads binnen kopte.

Juist FC Utrecht had tot dan toe de grootste kans op de voorsprong gekregen. Mats Seuntjens kon alleen op het doel van Nordin Bakker af, maar zijn schot belandde net naast het doel.

Utrecht dieper in de problemen

Het was voorbij toen Rajiv van La Parra de voorsprong voor Almere City enkele minuten voor het eindsignaal verdubbelde. De vreugde was groot, want op dat moment wisten de bezoekers het zeker: de historische zege is binnen.

Het contrast met FC Utrecht had bijna niet groter kunnen zijn. Een mijlpaal voor Almere City, een gigantisch fluitconcert na afloop voor FC Utrecht. Als ook een trainerswissel niet helpt, wat is er dan voor nodig om FC Utrecht uit deze sportieve crisis te helpen?

Het is een vraag die aan de gezichten van de Utrechtse aanhang was af te lezen, na weer een nieuwe nederlaag. De cijfers van de ploeg die als doel heeft de top van de eredivisie aan te vallen, zijn ontnuchterend: zeven gespeeld, zes verloren.