PSV verzuimt kansenregen te benutten maar pakt ook tegen Volendam de volle buit

Maar reden om de voet van het gaspedaal te halen was de 1-0 niet. Lang bood Saibari een fraaie kans, maar die trof voor een verder leeg doel de rug van Damon Mirani. En Luuk de Jong, sinds woensdag met 155 doelpunten eredivisietopscorer van de eeuw , kopte in vrije positie recht op Backhaus af. En zo ging voor rust de ene na de andere mogelijkheid verloren, ook dankzij goed keeperwerk.

De 19-jarige doelman had in de twaalfde minuut echter geen verweer tegen de kanonskogel van Noa Lang, die hard langs Backhaus' hoofd suisde. Het hielp PSV, zonder de nog niet fitte Jerdy Schouten en met Sergiño Dest terug bij de selectie maar nog beginnend op de bank, alsnog aan de vroege voorsprong.

Keek Volendam vorig seizoen (7-1) door toedoen van Xavi Simons al na twintig seconden tegen een achterstand aan in Eindhoven, nu had Ismael Saibari binnen twee minuten de 1-0 op zijn schoen. De middenvelder, die afgelopen week zijn contract met drie jaar verlengde tot medio 2028, maaide echter over de bal heen. Patrick van Aanholt stuitte kort daarop op Mio Backhaus.

PSV heeft z'n foutloze campagne in de eredivisie met een zevende overwinning op rij uitgebreid. Tegen een machteloos FC Volendam, dat net als medehekkensluiter Almere City tot aan deze speelronde pas één punt had mogen bijschrijven, boekte de koploper een - gezien het krachtsverschil en de meer dan dertig doelpogingen uiterst zuinige 3-1 zege.

Na de pauze keerde Saibari niet terug bij PSV. Hij werd vervangen door Guus Til, die zijn basisplaats tegen zowel Almere City als Go Ahead Eagles had voorzien van een doelpunt, maar tegen Volendam zijn plek had moeten afstaan aan Malik Tillman. Uitgerekend dit duo was kort na de hervatting verantwoordelijk voor de 2-0: de Amerikaan bediende de in de zestien opgedoken invaller, die beheerst afrondde.

Haperende afwerking

De kansen bleven zich aaneenrijgen, maar de uitblinkende Backhaus, de Volendam gunstig gezinde lat of gewoon een haperende afwerking stonden een hogere score in de weg. Sterker, de koploper moest op z'n tellen gaan passen na een overtreding van Olivier Boscagli op de goed ingevallen Lequincio Zeefuik. Calvin Twigt benutte de toegekende strafschop met verve: 2-1.