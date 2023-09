Real wint ongewone topper tegen Girona van Blind en neemt koppositie in Spanje over

In de Spaanse competitie heeft Real Madrid een einde gemaakt aan de opmerkelijke zegereeks van Girona. Real won met 0-3 van de ploeg van Daley Blind, waardoor de Koninklijke in de achtste speelronde de leiding in La Liga heeft overgenomen van de Catalaanse stuntploeg.

De afgelopen weken begon het verhaal van het bescheiden Girona steeds meer op een voetbalsprookje te lijken, want de kleine Catalaanse club was bezig aan een imposante reeks. Het speelde alleen de eerste wedstrijd gelijk en won vervolgens alles.

Afgelopen woensdag versloeg Girona ook Villarreal, waardoor het na zeven wedstrijden verrassend aan de leiding kwam. En dat voor een club die twee seizoenen geleden promoveerde en bezig is aan het vierde seizoen op het hoogste niveau.

Blind in de basis

In het kleinste stadion van La Liga (ruim 14.000 toeschouwers) stond er daardoor een ongebruikelijke topper op het programma. De koppositie stond op het spel tegen Real Madrid, de nummer twee van de ranglijst.

Met Blind in de basis kreeg Girona in de eerste paar minuten meteen twee goede kopkansen, maar het was Real dat de score opende. Na een prachtige voorzet van Jude Bellingham, met buitenkant rechts en tussen vijf man door, schoot Joselu de bal tegen de touwen. Even later kopte Aurelien Tchouameni uit een corner de 0-2 binnen. Bij beide goals stond Blind lucht te dekken.