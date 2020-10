Tientallen mensen bestoken politiebureau in voorstad Parijs met vuurwerk

De groep probeerde het politiebureau binnen te dringen, maar slaagde daar niet in. Ze sloegen ramen in en lieten mortieren ontploffen. Op beelden op Twitter is te zien dat een grote hoeveelheid vuurwerk werd afgestoken. Twee politieauto's raakten zwaar beschadigd. Er is niemand gearresteerd.

De burgemeester van Champigny zegt dat het om een gecoördineerde aanval ging waarbij tientallen mensen zich tegen de politie keerden. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor een scooterongeluk eerder deze week waarbij de politie betrokken zou zijn geweest.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft ook gereageerd. Op Twitter zegt hij dat de agenten zijn volle steun hebben, en dat "bendeleidertjes" geen indruk maken. Het politiebureau in de Franse voorstad is al vaker aangevallen. In april werd het bureau nog bestookt met vuurwerk.