Veldhuis opent finaledag EK roeien met gouden medaille

Nederland is de finaledag van de Europese kampioenschappen roeien in Polen goed begonnen. In de lichte vrouwenskiff werd Martine Veldhuis op overtuigende wijze Europees kampioene. Het is de eerste keer dat Nederland op dit niet-olympische onderdeel een Europese titel wint.

De 23-jarige roeister, die vorig jaar de B-finale roeide op de EK en zesde werd op de WK, ging vanaf de start aan de leiding in Poznan en bleef de gehele race ruim aan kop. Met een goede eindsprint liet ze de Zwitserse Sofia Meakin (zilver) en de Italiaanse Paola Piazzola (brons) overtuigend achter zich.

Tien Nederlandse boten

Op de laatste dag van de EK roeien komen nog tien Nederlandse boten in actie op olympische nummers, met onder andere de lichte vrouwendubbeltwee, de vrouwen- en mannendubbelvier en de vrouwen- en mannenacht.