Succesvolste EK roeien ooit voor Nederland: al zeven keer goud en een zilveren plak

Ilse Paulis en Marieke Keijser, vorig jaar al tweede op de WK en in 2018 op de EK ook al goed voor goud, maakten hun favorietenrol waar in Poznan.

Twellaar en Broenink roeiden een ijzersterke race in het Poolse Poznan, vooral op het middenstuk was het Nederlandse duo razendsnel. De voorsprong werd langzaam uitgebouwd en het duo werd met groot verschil Europees kampioen, voor Zwitserland.

Het Nederlandse roeiduo had een trage start en moest in de achtervolging op Roemenië, de nummer twee van de afgelopen WK.

Topfavoriet was Nederland vooral bij de mannendubbelvier en die favorietenrol maakte de regerend wereldkampioen meer dan waar. In Poznan roeiden Oranje met groot vertoon van macht naar de gouden medaille.

Koen Metsemakers, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma en Tone Wieten veroverden in 2019 al de wereldtitel en waren vorig jaar ook al superieur op de EK.

In Polen deden ze dat nog even dunnetjes over. Italië was op meer dan vier seconden de enige boot die een beetje in de buurt kon blijven.

Succesvolle vrouwen

Olivia van Rooijen, Nicole Beukers, Inge Janssen en Laila Youssifou gingen in de vrouwendubbelvier met het goud aan de haal. Ze bleven Duitsland 1,09 voor.