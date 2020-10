Succesvolste EK roeien ooit voor Nederland: al vijf keer goud en een zilveren plak

Ilse Paulis en Marieke Keijser, vorig jaar al tweede op de WK en in 2018 op de EK ook al goed voor goud, maakten hun favorietenrol waar in Poznan.

Twellaar en Broenink roeiden een ijzersterke race in het Poolse Poznan, vooral op het middenstuk was het Nederlandse duo razendsnel. De voorsprong werd langzaam uitgebouwd en het duo werd met groot verschil Europees kampioen, voor Zwitserland.

Vooral de Europese titel voor de mannendubbeltwee was bijzonder: Melvin Twellaar en Stef Broenink, die pas sinds kort een nieuw duo vormen, werden na een sterke race verrassend Europees kampioen.

Het Nederlandse duo was goed weg en roeide overtuigend naar de zege. Op 1,73 van Oranje werd Italië tweede.

Goud voor vier-zonder

Ook was er goud voor de vier-zonder-stuurvrouw (Ymkje Clevering, Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester) en -stuurman (Boudewijn Röell, Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf).

Roos de Jong en Lisa Scheenaard veroverden de zilveren medaille in de vrouwendubbeltwee. Het Nederlandse roeiduo had een trage start en moest in de achtervolging op Roemenië, de nummer twee van de afgelopen WK.