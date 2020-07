Amerikaanse ruiter verdacht van gebruik elektrische sporen

nos

De Amerikaanse springruiter Andrew Kocher is opnieuw in opspraak geraakt. Volgens het Franse paardenblad Grandprix heeft Kocher, al eerder beticht van dieronvriendelijk gedrag, elektrische sporen gebruikt om zijn paarden beter te laten presteren. De Amerikaanse bond en de internationale paardensportbond FEI zijn een onderzoek gestart. Kocher zou tijdens wedstrijden, via een nagenoeg onzichtbaar systeem, elektrische schokken naar de flanken van zijn paarden hebben gestuurd. De theorie is dat de ruiter een drukknop in zijn handpalm verbergt. Die knop verbindt stroomdraden, die door de broek van Kocher lopen, met de sporen van zijn laarzen. Foto's die het tijdschrift in handen heeft, lijken het verhaal te bevestigen.

Paardensportkenner Jacob Melissen is verbijsterd. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb contact gehad met een aantal Nederlandse topruiters, zoals Jeroen Dubbeldam. Zij zeggen: als dit in Nederland zou gebeuren, zou er een levenslange schorsing volgen." Door het toedienen van de schokken voelt het paard zich gedwongen om vooruit te gaan of om over een hindernis te springen. Kocher, 71ste op de wereldranglijst, ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Hij zegt dat hij nooit zoiets zou doen, vanwege de liefde voor zijn paarden. Melissen: "Op de foto's lijkt het inderdaad alsof hij in de hand waarmee hij zijn teugels vasthoudt een knopje heeft. En je ziet vanuit de handschoen een kabeltje de mouw ingaan. Ook op de rijbroek lijkt een kabelspoor zichtbaar. Maar er zijn geen foto's van de sporen zelf. En het is jammer dat deze klokkenluider nu pas naar buiten komt. Het zijn foto's uit 2018 en 2019, dus dat had hij veel eerder moeten doen."