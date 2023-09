Feyenoord boekt na mooi eerbetoon aan slachtoffers Rotterdam zege op Go Ahead

Het ging niet van harte, maar Feyenoord heeft zaterdag wederom een overwinning geboekt in De Kuip. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van Go Ahead Eagles. Yankuba Minteh was de verlosser op een middag waar ook meerdere malen stilgestaan werd bij de slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam, eerder deze week. Rouwbanden Met rouwbanden kwamen de spelers van Feyenoord het veld op om vervolgens een minuut stilte te houden voor de omgebrachte 43-jarige docent, een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter. Zij kwamen donderdag om bij een schietpartij in het Erasmus MC en in een nabijgelegen woning. Na 12 minuten was er richting de nabestaanden ook nog een mooi gebaar vanuit het publiek, toen het You'll Never Walk Alone werd ingezet door de ruim 47.000 supporters.

Feyenoord en haar supporters hebben zaterdagmiddag een eerbetoon gehouden voor de slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam, afgelopen donderdag. - NOS

Na de emotionele start van de wedstrijd, ging het publiek in Rotterdam er eens goed voor zitten. De wedstrijd beloofde op voorhand namelijk spektakel. Feyenoord won de laatste vier competitiewedstrijden allemaal en scoorde daarin 21 keer. De laatste twee thuisduels in De Kuip eindigden in 6-1. De ogen waren vooral weer gericht op Santiago Giménez. De Mexicaan scoorde tegen Ajax drie keer en stond na zes wedstrijden al op 9 doelpunten.

Maar Feyenoord had het moeilijk in de eerste helft. Er waren kleine kansjes voor Dávid Hancko, Igor Paixao en Calvin Stengs, maar Go Ahead Eagles hield goed stand. Al leek het vijf minuten voor rust toch mis te gaan voor de Deventernaren. Mats Wieffer won een duel op het middenveld en kon de bal meegeven aan Yankuba Minteh. De aanvaller scoorde vervolgens met een droge knal, maar door een handsbal van Wieffer in zijn gewonnen duel ging het doelpunt niet door. Maar de Gambiaan kon voor rust nog wel juichen. Minteh kreeg de bal aan zijn voet, liet hem niet meer los en schoof de bal vervolgens door de benen van doelman Jeffrey de Lange heen.

