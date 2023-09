Huis van zedenverdachte in Kerkrade twee keer vernield

Het ouderlijk huis van een 19-jarige zedenverdachte in Kerkrade is onlangs twee keer het doelwit geweest van vernielingen. Gisteren werden een baksteen en vuurwerk naar binnen gegooid, laat zijn advocaat weten aan 1Limburg.

De man wordt verdacht van meerdere zedendelicten en zit in voorarrest. Zijn moeder woont nog in het huis in Kerkrade. In de buurt werd eerder dit jaar een brief verspreid met daarin beschuldigingen aan het adres van haar zoon. In juni werd er voor het eerst een baksteen door de ruit gegooid.

Advocaat Raimon Maessen spreekt van een "volstrekt onacceptabele hetze tegen de volledig onschuldige moeder" van zijn cliënt. De familie is van plan aangifte te doen.