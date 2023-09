Dode man in woning in Utrecht, politie houdt rekening met misdrijf

De politie vermoedt dat een man in Utrecht om het leven is gekomen door een misdrijf. Het lichaam van de man werd afgelopen donderdag gevonden in een huis in de binnenstad van Utrecht.

Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook is onbekend hoe lang de overleden persoon in de woning heeft gelegen. De politie ontving donderdagmiddag een melding dat de man al dagen niet meer was gezien.

Witte pakken

RTV Utrecht meldt dat forensisch onderzoekers donderdag en vrijdag uitgebreid onderzoek hebben gedaan in de woning. De politie heeft buurtbewoners gehoord en onderzoekt camerabeelden. De recherche roept getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken op zich te melden.