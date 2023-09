Levenslange strijd tegen dictatuur: grote expo over Ai Weiwei in Rotterdam

Een van de bekendste moderne kunstenaars ter wereld is de Chinese Ai Weiwei. Hij maakt kunst met een maatschappelijke boodschap en uit openlijk kritiek op China. Zijn nieuwste tentoonstelling is vanaf zaterdag te zien in de kunsthal in Rotterdam. - NOS

Ook het werk Forever Bicycles (2003) is in Rotterdam te zien, een bouwwerk van fietsen zonder stuur. Met dit werk wil Weiwei uitbeelden dat je in China niet bepaalt waar je zelf heen fietst.

De tentoonstelling omvat 120 werken uit het omvangrijke oeuvre van Ai Weiwei uit de periode van 1980 tot nu. Zo is het wereldberoemde werk Sunflower Seeds (2010) te bekijken, een oppervlak met meer dan 1000 kilo aan handbeschilderde porseleinen zonnebloempitten. Daarmee speelt Ai Weiwei met de bekende woorden Made in China.

De kritiek op autoritaire overheden is een rode draad in het leven en het oeuvre van Weiwei. Hij groeide op in ballingschap omdat zijn vader, de dichter Ai Qing, door het communistische regime als rechts werd beschouwd. Hij kwam terecht in een heropvoedingskamp.

Begin jaren 80 vertrok Weiwei naar Amerika voor een opleiding als filmmaker. Daar raakte hij geïnspireerd door het werk van kunstenaars Marcel Duchamp en Andy Warhol.

Zijn controversiële kunstwerken zijn wereldwijd geëxposeerd. Zo vroeg Ai Weiwei in 2017 aandacht voor de vluchtelingenproblematiek door een deel van het Berlijnse Konzerthaus in te pakken met oranje reddingsvesten. Ook had hij een tentoonstelling in het Amsterdamse Foam Fotografiemuseum met duizenden foto's van vluchtelingen die naar Europa vertrokken.