Roglic begint afscheidsweek bij Jumbo-Visma met fraaie zege in Ronde van Emilië

Primoz Roglic heeft Jumbo-Visma in een van zijn laatste wedstrijden voor de ploeg nog een fraaie overwinning bezorgd. In de Ronde van Emilië versloeg de Sloveen zijn landgenoot Tadej Pogacar op de steile slotklim in Bologna. Simon Yates werd derde.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.

Voor het vertrek in Carpi stond Roglic al in het middelpunt van de belangstelling. Al de hele week gonst het in de wielerwereld van de geruchten over een Nederlands-Belgische fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step en het afscheid van de Sloveense kopman bij de Nederlandse ploeg.

Roglic bevestigt vertrek

Roglic gaf vanochtend zelf opheldering. "Ik kan bevestigen dat ik vertrek. Waarheen en de andere details vertellen we na de koersen die ik dit jaar nog rijd", aldus de 33-jarige renner, die de ploeg in 2019 in de Vuelta de eerste eindzege in een grote ronde bezorgde en daarna nog drie grote rondes won.

Roglic zei dat hij zich eerst op zijn laatste wedstrijden in het geel-zwart wilde focussen. Hij staat ook nog op de startlijst voor Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije.