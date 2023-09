Ruim 50.000 euro ingezameld voor familie van Rotterdamse slachtoffers

Bij een inzamelingsactie voor de familie van twee slachtoffers van de dodelijke schietpartijen in Rotterdam is sinds gisteren meer dan 50.000 euro opgehaald. Het ingezamelde geld is onder andere bedoeld om de begrafeniskosten te dekken.

Kennissen van de omgekomen moeder (39) en dochter (14) zijn gisteren met de inzamelingsactie begonnen. De vrouw laat drie kinderen na, meldt Rijnmond.

"Laten we als gemeenschap aantonen dat we er in moeilijke tijden voor elkaar zijn", schrijft de oprichter van de crowdfundingsactie. "Samen kunnen we de last van de familie verlichten en een baken van hoop bieden voor een toekomst die, ondanks alles, weer opgebouwd kan worden."

Vlak bij de woning van de familie liggen inmiddels talloze bloemen, kaarsen en knuffels: