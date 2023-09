Nabestaanden schietpartij: verlies zorgt voor 'zwart gat in onze harten'

De nabestaanden van de vrouw (39) en haar dochter (14) die omkwamen bij een van de twee schietpartijen in Rotterdam, zeggen in een eerste reactie dat ze het "verlies nog steeds niet kunnen bevatten". "We zijn intens verdrietig door het overlijden van twee volstrekt onschuldige mensen die niemand kwaad deden. Het zorgt voor een zwart gat in onze harten", staat in de verklaring die is verspreid door Namens de Familie, een organisatie die nabestaanden bijstaat en het woord voert namens de familie. Er zijn veel vragen over hoe de schietpartij heeft kunnen gebeuren, schrijft de familie. Maar ze willen eerst de tijd nemen om "in alle rust te kunnen rouwen". De nabestaanden verzoeken iedereen om hun privacy daarbij te respecteren. De uitvaart zal een "besloten karakter" hebben en de familie heeft geen behoefte aan een stille tocht. Ook de familie van het slachtoffer van de schietpartij in het Erasmus MC, een 43-jarige arts-docent aan Erasmus Universiteit, wil geen stille tocht, zegt een woordvoerder van Namens de Familie tegen de NOS. Nabestaanden van schietpartij zitten in 'overlevingsstand': 'Niet te bevatten':

"Het is het cliché van een hele slechte film waar je in belandt", zegt de woordvoerder van de nabestaanden van de schietpartij in Rotterdam. "Het is zo surrealistisch. Zo verdrietig wat er is gebeurd." - NOS

Bij een inzamelingsactie voor de familie van de vrouw en haar dochter is meer dan 60.000 euro opgehaald, het streefbedrag van de initiatiefnemers. Het ingezamelde geld is onder andere bedoeld om de begrafeniskosten te dekken. Kennissen zijn gisteren met de inzamelingsactie begonnen. De vrouw laat drie kinderen na, meldt Rijnmond. "Laten we als gemeenschap aantonen dat we er in moeilijke tijden voor elkaar zijn", schrijft de oprichter van de crowdfundingsactie. "Samen kunnen we de last van de familie verlichten en een baken van hoop bieden voor een toekomst die, ondanks alles, weer opgebouwd kan worden." De beste vriendin van het 14-jarige slachtoffer was getuige van het drama, meldt de regionale omroep. "Haar weg naar herstel gaat moeilijk zijn en hulp is essentieel om haar te ondersteunen in deze donkere tijd", schrijft de oprichter van de crowdfundingsactie. Meer dan 3000 mensen hebben inmiddels geld gedoneerd. Vlak bij de woning van de familie liggen inmiddels talloze bloemen, kaarsen en knuffels:

Bij het huis van de omgekomen moeder en dochter, komen ook vandaag mensen langs om hun respect te betuigen en gevoelens te delen. - NOS