Ten Hag tiende met United na verlies tegen Crystal Palace, koploper City onderuit

Manchester United heeft weinig plezier beleefd aan de tweede ontmoeting met Crystal Palace in vier dagen. Waar United dinsdag in het bekertoernooi nog eenvoudig met 3-0 won, verloor de ploeg van Erik ten Hag zaterdagmiddag met 0-1. Het is alweer de vierde nederlaag van het seizoen voor United. De ploeg staat op een teleurstellende tiende plaats. Koploper Manchester City ging ook onderuit. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers verloor de ploeg van Pep Guardiola met 2-1 en zag zo nummer twee Arsenal, dat won van Bournemouth, tot een punt naderen.

Foto: 99a08a3f-1d0d-3933-8e08-06b92250a098 - NOS

"Beide teams hebben geleerd van de vorige wedstrijd", sprak Ten Hag voorafgaand de tweede ontmoeting met de Londenaren. "Wij kunnen profiteren van hun zwakheden." Zaterdag bleek dat niet United, maar Crystal Palace het meeste had geleerd. Joachim Andersen scoorde de enige treffer van het duel. Het was zo'n middag waarop niets goed viel voor United. De ploeg had een penalty verdiend, maar de arbiter oordeelde dat een onbedoelde handsbal niet strafbaar was. Palace-verdediger Tyrick Mitchell werkte een lage voorzet bijna in het eigen doel, maar de bal ging rakelings naast. En een voorzet van Diogo Dalot werd in de slotfase op het nippertje van de doellijn gehaald.

Ten Hag zal gefrustreerd hebben toegekeken. Onlangs gaf hij nog aan dat het aanvallend beter moest. Wie naar de statistieken van deze wedstrijd kijkt, ziet dat dat vooralsnog niet lukt. United schoot liefst tien keer vaker dan Palace, creëerde twee keer zoveel kansen en had een balbezit van bijna tachtig procent. Misschien nog wel opvallender was de wissel van Donny van de Beek, die in de 88ste minuut in het veld kwam. De geplaagde Nederlander speelde dit Premier League-seizoen nog geen minuut. Sterker nog, in de eerste vijf wedstrijden was er helemaal geen plek voor hem bij de selectie. Eerste puntenverlies voor City In tegenstelling tot de stadsgenoot verkeert Manchester City niet in een sportieve crisis, maar de landskampioen heeft op bezoek bij Wolverhampton Wanderers wel het eerste puntenverlies van dit seizoen geleden. City verloor verrassend met 2-1 van Wolves. Het eigen doelpunt van Rúben Dias komt de ploeg van Guardiola daarmee duur te staan. Julián Álvarez scoorde de gelijkmaker, maar door een doelpunt van Hwang Hee-chan bleven de punten in Wolverhampton.

Foto: 0f8a3470-1248-353e-9369-cc102a81edf9 - Reuters

Dat is vooral goed nieuws voor Arsenal, de voornaamste concurrent van City. De Londenaren zetten Bournemouth eenvoudig met 0-4 opzij door doelpunten van Bukayo Saka, Martin Ødegaard (penalty), Kai Havertz (ook een strafschop) en Ben White. Het verschil met koploper City is hiermee teruggelopen tot één punt. Volgende week zondag staat de kraker tussen beide ploegen op het programma in het Emirates-stadion.

Foto: fdc9abca-8c18-360b-a88a-64619009e234 - Pro Shots

Het zal door de nederlagen van City en United wellicht wat ondersneeuwen, maar het bijzonderste verhaal speelde zich zaterdag af in het stadion van Everton. Het gepromoveerde Luton Town kwam op bezoek en behaalde er de eerste Premier League-zege in de clubgeschiedenis. Op Goodison Park pakte Luton Town in de eerste helft via Tom Lockyer en C. Morris een comfortabele voorsprong. Nog voor rust scoorde Dominic Calvert-Lewin de aansluitingstreffer. De bezoekers hielden de voorsprong vast, wat leidde tot grote vreugde bij de ploeg.

Foto: 47d26003-f73e-3a38-a12f-b6b742d801d4 - Reuters

Brighton & Hove Albion was tegen Aston Villa even helemaal de weg kwijt. Op Villa Park versloeg de ploeg van trainer Unay Emery het veelgeprezen team van coach Roberto De Zerbi met 6-1. Brighton, met Joël Veltman in de basis, was in de eerste helft zoekende. Het kwam nauwelijks tot kansen en liet achterin steken vallen. Niet verstandig tegen de thuisploeg met spits Ollie Watkins. De 27-jarige Engelsman gaf zijn visitekaartje af aan bondscoach Gareth Southgate, die de spits voor rust al twee keer zag scoren.

Foto: 12265c42-1bb2-34d2-a290-6a9814a15807 - AFP