Brighton is het helemaal kwijt en gaat keihard onderuit bij Aston Villa

Brighton, met Joël Veltman in de basis, was in de eerste helft zoekende. Het kwam nauwelijks tot kansen en liet achterin steken vallen. Niet verstandig tegen de thuisploeg met spits Ollie Watkins. De 27-jarige Engelsman gaf zijn visitekaartje af aan bondscoach Gareth Southgate, die de spits voor rust al twee keer zag scoren.

Door een onfortuinlijke eigen goal van Pervis Estupiñán stond het halverwege zelfs 3-0. De Zerbi greep in en bracht onder meer Ansu Fati en João Pedro. Dat duo gaf Brighton weer hoop: op aangeven van Pedro maakte de van FC Barcelona gehuurde buitenspeler na vijf minuten in de tweede helft de 3-1. Zijn eerste doelpunt in Engelse dienst.

Opponenten van Ajax en AZ

De spanning leek helemaal terug, totdat Watkins een kwartier later weer toesloeg. Na een snelle omschakeling kwam hij voor het eerst weer in de buurt van het doel van Brighton. Zijn schot werd van richting veranderd waardoor Jason Steele, die de voorkeur kreeg boven Bart Verbruggen, kansloos was.

In de slotfase liep de score, ietwat geflatteerd, zelf op naar 6-1 door doelpunten van invaller Jacob Ramsey en middenvelder Douglas Luiz. Aston Villa staat nu in punten gelijk met Brighton op de voorlopig derde en vierde plaats. Aston Villa is volgende maand tegenstander van AZ in de Conference League, Brighton zit in de Europa League-groep met Ajax