Rigoureus besluit vanwege volle kalender: geen zaalhockeyteams naar EK en WK

De Nederlandse hockeybond KNHB heeft een rigoureus besluit genomen. Vanwege de zorgen over het groeiend aantal toernooien waar de nationale selecties voor in aanmerking komen, stuurt de bond geen teams naar de EK's zaalhockey in februari 2024 in Leuven (mannen) en Berlijn (vrouwen).

Oranje speelt in januari 2024 in Oman nog wel het eerste WK 'hockey 5s', maar zal daarna ook in die discipline geen afvaardiging meer sturen. "We hebben altijd kwalitatief goede teams naar de toernooien gestuurd en ervoor gezorgd dat die teams goed zijn voorbereid", vertelt technisch directeur en 143-voudig international Clarinda Sinnige bij hockey.nl.

"Maar we voelen dat het te veel gaat knellen om dat voor elkaar te blijven krijgen. Voor de verschillende nationale teams putten we deels uit dezelfde groep met spelers. Daar kunnen we niet oneindig een beroep op doen. We willen die groep niet nog groter maken. Enerzijds omdat we naar elk toernooi een representatief team willen afvaardigden. Anderzijds hollen we daarmee ook onze hoofdklasse-teams uit. Het is te veel en te vol.'

"We hebben als Nederland altijd aan alle toernooien meegedaan, terwijl andere landen zich voor individuele toernooien hebben afgemeld", zegt bondsvoorzitter Erik Gerritsen, ook bij hockey.nl. "Wij waren het braafste jongetje van de klas. Er is nu een moment gekomen dat zelfs Nederland niet meer aan alles kan meedoen. Er moet echt wat gebeuren. Ik hoop dat onze beslissing, als een van de grote hockeylanden ter wereld, wat teweeg gaat brengen.'