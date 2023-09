Team Europa loopt verder uit, grootste zege ooit op Ryder Cup voor Hovland en Aberg

In het foursome-format, waarbij twee spelers van beide teams met één bal om de beurt een slag voor hun rekening nemen, begon de dag uitstekend voor Team Europa. Captain Luke Donals koos in Rome na de sterke eerste dag voor dezelfde koppels.

Na negen gewonnen holes en met nog zeven holes te gaan (9&7) was de voorsprong van Hovland en Aberg al niet meer te overbruggen voor de Amerikanen Scottie Scheffler en Brooks Koepka. Het leidde tot tranen bij Scheffler, de nummer één van de wereldranglijst.

Het is de zege met het grootste verschil ooit in een partij over achttien holes in de 96-jarige geschiedenis van Ryder Cup, dat aan zijn 44e editie toe is.