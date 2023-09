'Popster' Giménez nu op zijn plek bij Feyenoord: 'Maar hij wil naar de absolute top'

"Dat is moeilijk, maar ik denk dat het goed is. Want zo leer ik dat ik tot het einde van de wedstrijd mijn hoofd koel moet houden." Zijn vervanger in Madrid is normaliter zijn concurrent Ayase Ueda, die hij net als Danilo vorig seizoen het beste gunt.

Zijn rode kaart, vorig seizoen diep in de verlenging tegen AS Roma, waardoor hij volgende week de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid mist. Maar zelfs daar weet Giménez een positieve draai aan te geven.

De neuspleister is onderdeel van de grote goednieuwsshow rond Giménez. Toch is er één negatief onderwerp te vinden om met de Mexicaan te bespreken.

Wel is Giménez fel als het over de gestaakte Klassieker gaat. "Heel raar. Het is een schande dat de wedstrijd is gestaakt. Als spelers kwamen wij om ons werk te doen en dat het door externe factoren later moet worden uitgespeeld, is een schande."

"Santi is een lieve jongen. Hij gelooft heel erg in God en leeft volgens de normen en waarden die bij het geloof passen. Als hij na de Klassieker zegt dat hij hoopt dat Ajax snel uit de crisis komt, meent hij dat. Dat doet hij niet voor publiciteit."

De Mexicaan neemt drie goals voor zijn rekening in de met 4-0 gewonnen Klassieker in de Arena, die over twee dagen werd gespeeld. - NOS

"Slot is heel belangrijk voor hem", vertelt Reyes, die Giménez ook op persoonlijk vlak goed kent. "Niemand in Mexico had verwacht dat hij nu al zo goed zou zijn. Mensen vroegen zich een jaar geleden af of hij Feyenoord wel aankon."

Hoe anders was dat een jaar geleden. Toen zat hij nog in een concurrentiestrijd met Danilo en liet hij nog maar sporadisch zijn kwaliteiten zien. Het kan snel gaan in een voetbalcarrière, zeker wanneer jouw trainer Arne Slot is.

"Maar het is opgelost, zoals het hoort op het veld. En we hebben gewonnen. Ik ben blij met mijn drie doelpunten, maar vooral met de overwinning." Giménez bracht zijn totaal daarmee op liefst negen goals in zes eredivisiewedstrijden.

"Arne Slot legt alles goed uit en geeft spelers zelfvertrouwen. Dat zie je ook bij Giménez. Hij kan heel ver komen in een grote competitie, maar dan moet hij naar een club waar ze zijn sterke punten benutten en hij veel aan de bal komt. We moeten een aardig bedrag gaan vangen voor hem."

"Hij is slim, laat zich op goede moment terugzakken om daarna de ruimte te gebruiken", analyseert Houtman. "Hij is ook heel snel en gevaarlijk in het strafschopgebied. Je moet hem als tegenstander constant in de gaten houden."

Giménez zelf vindt dat het allemaal nog beter kan. "Het draait niet alleen om doelpunten, maar ook om goed spelen. Ik voel me goed, maar ik kan nog veel meer brengen." Toch zijn het vooral die doelpunten waar ze ook in Mexico op letten.

"In Mexico zat hij bij een onrustige club, Cruz Azul, met veel verschillende trainers. Hij had daar geen Arne Slot. Nu wordt hij goed gecoacht. Hij weet wat er van hem wordt verwacht. In Mexico speelde hij op instinct en nu meer op tactiek. Dan zie je wat een verschil een coach kan maken."

"Zijn belangrijkste was de winnende treffer in de finale van de Gold Cup", vertelt Reyes. "Giménez was al populair in Mexico, maar dat is door die goal flink toegenomen. Het was voor Mexico ook heel belangrijk dat ze de Gold Cup zouden winnen."

"Momenteel is Santi de meest populaire speler in Mexico. Hij is een popster. Veel spelers zijn arrogant, maar Santi is dat niet. De mensen waarderen dat. In Mexico kan hij niet meer normaal over straat. Er zijn te veel mensen die iets van hem willen. En die zijn wat opdringeriger dan in Rotterdam."

Nog een jaar Feyenoord

"Giménez geniet van het leven in Rotterdam. Hij heeft zich snel aangepast. Zijn vader was profvoetballer, dus hij heeft in verschillende steden gewoond. Hij weet precies hoe hij zich aan moet passen. Hij onderneemt ook graag dingen met zijn vriendin. Die neemt hem op sleeptouw."

Aanpassen aan een nieuwe stad, het zou zomaar komende winter of zomer weer moeten gebeuren. De interesse voor Giménez neemt steeds grotere vormen aan. "Hij is heel ambitieus en wil naar de absolute top", vertelt Reyes.