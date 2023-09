Griekspoor worstelt en vernielt racket, maar plaatst zich wel voor kwartfinales in Astana

Tallon Griekspoor is op het ATP-toernooi in het Kazachse Astana doorgedrongen tot de kwartfinales. De nummer één van de plaatsingslijst worstelde zich in ruim twee uur met 7-6 (5), 6-7 (4), 6-1 voorbij Sho Shimabukuro (ATP-148).

De Japanse qualifier had in Astana al drie wedstrijden gespeeld, waarvan twee driesetters. Hij werd meermaals aan zijn elleboog behandeld, maar maakte het de nummer 24 van de wereld knap lastig. Griekspoor, die voor de eerste keer als eerste geplaatst is op een toernooi, overleefde in de eerste set twee setpunten.

Na twee sets zonder servicebreaks sloeg Griekspoor aan het begin van de slotset uit frustratie zijn racket aan gort. Daarna brak hij zijn Aziatische tegenstander drie keer en verloor hij geen game meer. Het duel werd besloten met een lovegame op de service van Shimabukuro, die zijn hoge niveau en lage foutenlast in de beslissende set niet wist vast te houden.

Bij de laatste acht neemt Griekspoor het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Sebastian Korda en Nuno Borges uit Portugal.

Finale op dinsdag

Griekspoor (27) kreeg in de eerste ronde een bye. Het toernooi in Kazachstan duurt tot en met dinsdag. De midweekse finale heeft te maken met de Daviscup Finals en de daaropvolgende start van de Aziatische tournee.

Botic van de Zandschulp werd in Astana in de eerste ronde uitgeschakeld.